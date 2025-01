Partía como una de las favoritas por su impecable (aunque a veces sobreactuado) trabajo como Griselda en la miniserie homónima de Netflix. Pero Sofia Vergara , pese a estar ante su quinta nominación a los Globos de Oro , tampoco ha conseguido ganar el galardón esta vez. Y es que así son estos premios, donde las sorpresas siempre tienen lugar (que se lo pregunten a Fernanda Torres) y en los que tener muchas nominaciones en tu curriculum a veces no sirve de nada. Eso mismo habrá pensado Sofia Vergara, cuya reacción ante una nueva derrota se ha vuelto viral desde el minuto uno .

En la categoría de Mejor Actriz en Miniserie, la competencia era feroz. No solo estaba la propia Vergara, sino que también encontramos a Cate Blanchett por ‘Disclaimer’; Cristin Milioti por 'El pingüino’; Kate Winslet por 'El régimen’ y Jodie Foster por ‘True Detective: Noche polar’. Y ha sido precisamente esta leyenda de Hollywood la que se ha alzado con el gran premio, siendo la cuarta victoria de un total de diez nominaciones. Una de las mejores actrices de la industria siendo reconocida una vez más. Pero a Vergara no parece haberle sentado nada bien y, en cuanto no ha sonado su nombre, su respuesta ha sido de enfado, aunque siempre con ese toque de humor que la caracteriza.