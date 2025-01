Un acto de corte solemne en el que el protocolo exigía etiqueta y en el que, demostrando que menos es más, la reina Letizia ha vuelto a acaparar todos los flashes derrochando elegancia con un sencillo y favorecedor look de gala de estreno.

En cuanto a los complementos, Doña Letizia ha recurrido a su joyero para 'rescatar' unos impresionantes pendientes de zafiro y diamantes con forma de lágrima que estrenó en 2017 y que solo luce en ocasiones señaladas, combinándolos con su inseparable anillo de Coreterno que no se quita desde que hace 3 años se lo regalaron sus hijas.

Se trata de un look que no ha pasado desapercibido y por el que ha sido comparada con Rania de Jordania, debido a que hace 20 años, casualmente en el enlace nupcial de los entonces príncipes de Asturias, la venezolana lució un outfit casi idéntico compuesto por una blusa de seda blanca con manga al codo y una falda larga morada bajo tul combinado con encaje. Un estilo que pasó a la historia y que después fue imitado dentro del mundo de las 'royals'.