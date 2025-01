El 2025 ha comenzado mucho mejor para Ara Malikian que el año anterior. A principios de enero de 2024 - justo hoy hace un año - el famoso violinista libanés comenzó a tener "extraños síntomas" después de haber pasado "una gripe". La Navidad y días posteriores suele ser uno de los mayores picos de enfermedades respiratorias , como la gripe y el covid, por lo que, en un principio, no le dio más importancia a sus signos catarrales. Pero cuando, el 8 de enero de 2024, se dio cuenta de que "no podía mover ni sentir ni sus manos ni sus piernas", el miedo se apoderó de él.

Malikian tuvo una reacción post gripal que "ni lo médicos entienden" y de la que ha hablado en el programa de radio de James Rhodes , el pianista británico afincado en España, conocido por su defensa contra el abuso de menores: "Tuve gripe, mis defensas se volvieron locas y atacaron mis propios nervios, los de los pies y de las manos . Me quedé paralizados y tuve suerte de que no se paralizaron también mis órganos", ha dicho con sinceridad ante el micrófono.

También ha hablado de lo "europeo" que se ha sentido siempre, a pesar de tener un origen lejano a nuestro continente. Tuvo que salir de Líbano huyendo de la guerra, donde vivió situaciones traumáticas que le han forjado cómo es: “Para poder sobrevivir, he tenido que fingir que aquello nunca ha existido. Pero cuando toco, entro en una meditación, en un trance y me pasan muchas imágenes delante de mí que no controlo y estas vivencias y miedos son parte de mí. Me han ayudado a sentirme hoy muy afortunado”, ha dicho, consciente de lo que estarán viviendo hoy día los habitantes de zonas en conflicto, como Palestina o Ucrania.