Elsa Mateos agradece el apoyo de sus compañeros tras conocer su diagnóstico

La vasca se ha encontrado con una luz tras sufrir un varapalo. La primera expulsada de la última edición de 'Gran Hermano' explicaba en sus redes que había acudido a una clínica para someterse a unas pruebas acerca del estado de salud de su cuero cabelludo. El resultado no era el deseado y a continuación Elsa contaba la mala noticia que había recibido.

"Me han diagnosticado alopecia, pero ya estoy tranquila... estoy bien. Me he puesto en tratamiento, lo hemos pillado a tiempo, tiene solución. Estoy haciendo lo que está en mi mano, que es ponerme en manos de un profesional y tratarlo", indicaba en sus redes y tras esta confesión Elsa se encontraba con un aluvión de cariño y la preocupación de algunos de sus compañeros de Gran Hermano'.