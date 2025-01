Jennifer Lara se pone de nuevo ante una cámara tras estar años alejada del mundo de la televisión para inaugurar su nuevo canal de mtmd: ‘Un nuevo amanecer’. La que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha dado una exclusiva que ha dejado a todos sus seguidores sorprendidos. Jennifer espera a un bebé junto a su pareja Rubo Blanco y no pueden estar más emocionados. Además de contar todos los detalles respecto a esta sorprendente noticia, la influencer se sincera sobre la reacción de su primera hija Ángel al enterarse.

“Da la casualidad que hacía unos meses le dio por jugar a ser la hermanita mayor”, recuerda Jennifer. Agarrándose a eso, la extronista habló con su hija y le explicó la nueva situación con mucho cuidado y miedo. La influencer admite que se lo contó de la mejor manera que pudo y parece que Ángel lo entendió desde el primer momento. "Reaccionó mejor de lo que me esperaba”, confiesa aliviada.

Pese a encontrarse en un momento muy bonito de su vida por el proceso que está viviendo, lo cierto es que no puede sentirse feliz al completo. Las complicadas circunstancias que envuelven a su hija Ángel siguen presentes y, aunque está emocionada con esta nueva etapa, la situación le sigue doliendo. “No sabía como se lo iba a tomar porque pasamos muy poco tiempo juntas”, admite la extronista. De ahí el miedo a que su hija no se tomara bien este gran cambio. La vallisoletana confiesa que con este segundo embarazo va a poder "hacer y sentir" todas aquellas cosas que con Ángel no pudo.