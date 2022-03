La vallisoletana llegó dispuesta a luchar contra otros pesos pesados como Steisy o Samira para salir del programa del amor junto a Ángel Vico. Por aquel entonces, la joven tenía 24 años y, aunque estaba algo nerviosa en su debut, no dudó en sorprender a todos con una fantástica actuación.

Haciendo gala de una tremenda preparación física, Jennifer Lara bajó las escaleras y se puso a hacer una exhibición de capoeira que dejó a todos anonadados. Su tronista, al verla, no pudo evitar hacer una apreciación: “Estás más fuerte que el vinagre”, le dijo.

De su última relación explicó que había roto con su ex hacía un año y que su noviazgo con él había durado dos años y tres y meses: “Lo dejamos por incompatibilidad de personalidades”, explicó Jennifer Lara en su debut en el programa del amor. Explicó que era “muy activa”, que necesitaba “movimiento” y que su pareja no era afín a ella en eso.

Fue un debut muy potente el de Jennifer Lara en ‘MyHyV’ y las reacciones no se hicieron esperar. Lola Ortiz, que había sido novia de Ángel Vico, no dudó en hacer algunas advertencias a la nueva pretendienta, para que luego no se llevara sorpresas con el tronista.