La vallisoletana no puede contener la emoción ante la confirmación de un suceso tan emocionante y no se corta a la hora de dar todos los detalles. A pesar de no estar pasando por su mejor momento tras todos los problemas que está teniendo respecto a su primera hija, Ángel, lo cierto es que asegura que ahora tiene “una razón más para seguir adelante”. “Fue una luz dentro de mi oscuridad”, explica la que fuera tronista de ‘MyHyV’.