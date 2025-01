Paula Cisneros, tiktoker de 16 años, falleció el pasado mes de diciembre, tras un año luchando contra un sarcoma sin especificar

Tras una complicada Navidad, su hermana, Sara Cisneros, ha vuelto a las redes sociales con la intención de sanar y volver a trabajar

Las condolencias de la familia de Elena Huelva tras la muerte de Paula Cisneros: "Te estará cuidando"

El pasado 17 de diciembre de 2024, la influencer Sara Cisneros anunciaba en las redes sociales la triste muerte de su hermana pequeña, Paula Cisneros. También conocida como @yolopuedotodo, Paula falleció tras un año luchando contra un sarcoma que, ahora sabemos, la sumió en un proceso "muy complicado". La joven de 16 años era muy conocida en las redes por dar visibilidad al síndrome de Down y, sobre todo, por afrontar cualquier tipo de adversidad con una gran sonrisa. Durante su último año, su cuenta también se convirtió en un refugio para todos aquellos seguidores, de mayor o menor edad, que también se encontraran afrontando un cáncer.

Tras unas Navidades más que difíciles, en las que toda la familia ha permanecido en un necesario silencio, Sara ha hecho un gran esfuerzo por volver a su comunidad digital con la publicación de un nuevo vídeo. En él, ha dado las gracias a todos aquellos que se han acordado de mandarle un mensaje de cariño durante las fechas vacacionales y, por primera vez, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos con respecto a la enfermedad y pérdida de su hermana:

"Echo de menos todo de ella, su sonrisa, su manitas"

"No os voy a mentir, esto no está siendo fácil, pero nada lo ha sido desde el minuto uno en el que comenzó este proceso. Todo ha sido muy complicado pero, a pesar de eso, Paula ha sido super valiente, fuerte, risueña, amable y luchadora y, después de tanto tiempo ingresada, no sé cómo seguía sacando una sonrisa. Si ya estaba orgullosa de ella, ahora todavía más. Toda mi vida ha girado en torno a ella, yo lo he hecho y compartido todo con Paula y ahora me siento, perdida, vacía y muy rota y muy enfadada, aunque sé que eso se me irá pasando con el tiempo. Nos toca ir integrando el dolor y crear una nueva vida porque Paula siempre ha sido el centro de todo. Si algo he aprendido de ella es a sonreír y yo lo haré en algún momento", ha dicho con profunda emoción.

Vuelvo al trabajo porque soy autónoma, como cualquier otra persona

En su búsqueda de algún tipo de consuelo, Sara llamó a Emi Huelva, hermana de la fallecida Elena Huelva, consciente de que ella ha vivido una pérdida similar. Según ha explicado en esta nueva grabación, Emi le dijo algo que, dentro de lo que cabe, le produjo alivio: "Me dijo que hay hermanas que, en toda una vida juntas, nunca serán capaces de vivir lo que nosotras hemos vivido en menos de 17 años. Me siento muy afortunada de todo lo que he vivido junto a Paula y eso me hace sentir un poco mejor. Aunque voy a echar de menos todo de ella, sus ojos, sus manitas o que me llame "mi hermanita". Yo continuaré su legado. No sé cómo, pero lo haré de alguna forma", ha determinado.

Al igual que Sandra Pérez (@aquisandrax en TikTok), Sara se ha visto en la tesitura de explicar cómo y por qué va a volver a subir vídeos a las redes en los que, probablemente, parezca estar de buen humor. Sandra fue muy criticada en X por esto tras haber sufrido la trágica pérdida de su novio, de 24 años, cuando lo único que ambas creadoras de contenido pretenden es volver al trabajo para "recuperar algo de normalidad":

"Yo soy una autónoma más y tengo que trabajar, como cualquier otra persona. Tengo que volver a poner buena cara y a trabajar y eso no implica que yo esté bien. Seguiré haciendo mis vídeos porque confío en que, allá donde esté Paula, ella me va a ver. Por aquí, me veréis con una sonrisa porque así somos nosotras y porque así me lo ha enseñado Paula y yo siempre mantendré su sonrisa en mi cara", ha concluido, a la espera de que Sara vuelva a publicar su contenido habitual.

