Lucía Sánchez y Manuel González fueron participantes de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ y su amor no superó la prueba, ya que el gaditano le fue infiel a la influencer . Ahora, el empresario vuelve a República Dominicana, pero esta vez como tentador ¿Hará que alguna de las chicas caiga con él en la tentación? La ganadora de ‘GH Dúo’ tiene clara su opinión y carga contra la novia de Montoya por estar a punto de ser infiel a su pareja con Manuel: “La persona que caiga con él no tiene muchas luces”

La creadora de contenido no se olvida de todo lo que vivió con Manuel González durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Mientras su expareja disfrutaba con las solteras y se dejaba llevar, Lucía Sánchez no podía parar de llorar y de sufrir por todo lo que veía de su novio. Por este motivo y desde su propia experiencia con el gaditano, la influencer se muestra muy crítica ante el acercamiento de la pareja de Montoya con su ex. “Vas a cambiar a tu novio con quien tienes una relación estable por una persona que no es de fiar”, comenta notablemente sorprendida.