Lucía estalla contra Manuel en la hoguera de confrontación: "Eres un sinvergüenza y un asqueroso"

Manuel ha sido infiel a Lucía con Stefany y Fiama

Al ver a Manuel teniendo sexo con Fiama, Lucía pidió una hoguera de confrontación

"Yo antes te quería por encima de mí y eso no lo puedo permitir", ha asegurado la novia de Manuel

El gran día de Lucía ha llegado. Tras pedir a Sandra Barneda una hoguera de confrontación, la gaditana pudo tener un cara a cara con Manuel y despacharse a gusto contra él.

"Estoy nerviosa aunque decidida, sé lo que quiero y sé a lo que he venido, no le temo a nada. Me había imaginado muchas veces que podía estar así pero creía pensar que a mí no me iba a pasar y que no íbamos a tener necesidad de esto. Él ha sabido mentirme y convencerme hasta llegar a este punto. Cuando está conmigo es el novio perfecto y cuando está por detrás me engaña pero bien", explicaba la participante a la presentadora.

Tras unos segundos de espera que se han hecho eternos, el de Puerto Real ha atravesado el camino de las antorchas y llorando se ha sentado junto a su novia. "Falso eres, no llores. Más vas a llorar cuando llegues a la realidad, que pena lo que eres. ¿Qué haces haciendo el gesto de llorar si no tienes ni una lágrima? Falso", le ha recriminado Lucía.

La participante ha pedido permiso a Sandra para decirle a su novio todo lo que pensaba de él. "Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso y no tienes perdón de Dios. Para no quedarte conforme con tus guarrerías y asquerosidades que llevas haciendo desde el primer día, me tiras por tierra. Día ahora mismo si yo no te he pedido perdón y he estado llorando contigo por actos que yo he hecho. ¿Cuántas veces te he preguntado que si estabas enamorado de mí? Vergüenza te tiene que dar que te metes en una ducha cachondo perdido", se ha desahogado.

"Yo no sabía lo que me iba a pasar aquí. Yo he cometido muchos errores aquí. He sentido cosas y no he sabido frenarlas. Tú también te has besado con dos. Has sido muy hipócrita porque a ti desde el principio el que te gustaba era Isaac. Yo me he dejado guiar por el corazón, tú a lo mejor lo has hecho por despecho", se ha defendido Manuel.

"Sí, ahora te has enamorado tú aquí. Yo los besos que me he dado ha sido por juegos, y cuando lo he hecho, tú ya te habías comido la boca con Stefany y con Fiama", ha aclarado ella. "¿Entonces por qué lo has hecho?", ha querido saber él. "Porque me ha salido del c***", ha brotado Lucía. "Las cosas se hacen de otra manera, rebusca cielo mar y tierra para decirme te dejo y hacer lo que te dé la gana. Lo hubieras hecho si fueras un hombre".

Yo te quería a ti por encima de mí y eso no me lo puedo permitir

"Si eso me pasa en Cádiz, corto la relación, yo te juro que como te he querido a ti no he querido a nadie, he estado loco contigo, eres de las mejores personas que me ha tratado, yo no he querido hacerte daño", ha tratado de justificar Manuel entre sollozos.