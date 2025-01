Tras la marcha de Ana a la 'Hoguera de confrontación', Anita se sentía aún más sensible pensando en si su compañera vería a Montoya o no en las imágenes. Una vez más, Manuel le mostró su apoyo: "Si te la ha liado, no vale un duro como tío. Eres muy guapa como para llorar por un tío como él", le dijo. Anita llegó a echarse a llorar después. "Yo era lo máximo para él y siento que ahora no. Siento que me la va a formar lo más grande", explicó ella. "Ninguna princesa se ha muerto por ningún príncipe", la tranquilizó Manuel.