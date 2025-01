Montoya ha protagonizado la que sin duda ha sido una de las reacciones más fuertes en 'La isla de las tentaciones' . El participante no pudo contenerse ante las primeras imágenes que los chicos vieron de lo que sucedía en Villa Playa. En pleno brote, Montoya no terminó de ver las imágenes porque se marchó hecho una furia a su habitación .

Ante el griterío y la desesperación, tuvo que intervenir Sandra Barneda yendo a la habitación de Montoya. "Vamos a calmarnos", le pidió. "No puedo con la falsedad. No puedo con la venganza. He visto un 'pico'. Una sonrisa con 'feeling'. Que no... me he equivocado", respondió Montoya, que al final se echó a llorar en los brazos de la presentadora.