El futbolista se ha pronunciado por primera vez sobre las acusaciones de violación casi dos años después del problema judicial

Asimismo, Achraf Hakimi ha hablado de su divorcio con la actriz Hiba Abouk, con quien tiene dos hijos en común

El defensa del PSG se ha sincerado en una entrevista para el canal de YouTube de Anas Bukhash

Achraf Hakimi se convirtió en el protagonista indiscutible de la crónica social y de la prensa nacional e internacional en el año 2023. El futbolista se enfrentaba a unas acusaciones de violación después de que la presunta víctima se presentara en la comisaría de Nogent-sur-Marne y relatara los hechos. También al divorcio con la actriz Hiba Abouk, con quien tiene dos hijos en común, Amín y Naím.

Han pasado casi dos años desde entonces y el defensa del PSG nunca se había pronunciado sobre su problema judicial. Tampoco sobre su separación. Hasta ahora.

El joven de 26 años ha roto su silencio sobre estos dos escándalos que sacudieron su vida y se ha sincerado en una entrevista para el canal de YouTube de Anas Bukhash.

Sobre el caso de presunta violación, Hakimi afirma que es "la primera vez que alguien va a escuchar algo de este caso de mi propia boca, porque nunca he opinado", ha comenzado. "Gracias a Dios lo pusimos en manos de la justicia. Lo está llevando bien y pudimos ver que querían extorsionarme. Pronto se podrá saber la verdad", ha revelado.

El deportista considera que "si todo te va bien y tienes fama eres un objetivo claro, y eso me ha hecho aprender que no puedo confiar en muchas personas de alrededor". Y ha añadido: "Todo esto me ha enseñado a confiar en un círculo de personas más reducido del que tenía, a no confiar en demasiadas personas y que en este mundo hay que tener cuidado", ha subrayado.

El entrevistador no ha dudado en preguntarle también por su separación con Hiba Abouk y cómo afectó a su vida. "Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mi mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer -Abouk- aceptaba cosas que ahora no aceptaría", comienza el exjugador del Real Madrid.

Uno de los detalles más sonados de su ruptura con la actriz fue el reparto de bienes. Abouk le reclamaba la mitad de su fortura, pero el futbolista lo tenía a nombre de su madre, Saida Mouh, y por tanto, no podía reclamar la cantidad de dinero que entendía que debía recibir tras firmar la separación. De eso, Hakimi también ha hablado.

"Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba. Ella siempre me ha ayudado con el dinero. Porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar, y tu madre es la que te va a querer con o sin dinero, y lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo. Mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando", ha aclarado.

Sobre el amor, ha asegurado que "está abierto a casarse" ya que actualmente está "soltero" y "disfrutando de mí y de mis hijos".

