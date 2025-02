Al descubrir que era la expulsada, 'la jerezana' se pronunciaba: " No me quería ir por nada del mundo. Ha estado muy igualado y nada, volvemos a casa". El presentador le preguntaba entonces si sabía por qué motivo la audiencia había tomado tal decisión: "La verdad que evidentemente todo el grupo ha ido a por mí y la gente que nos quiere a nosotros ha ido a por Romina", comenzaba.

"Me voy contenta porque sé que la gente me ha querido por ser como soy, no por estar con nadie, lo tengo clarísimo. Me voy a la calle, pero desde fuera voy a estar concursando y apoyando a mi grupo, que no quepa la menor duda", decía antes de abandonar la casa de Guadalix.