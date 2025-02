Clara, la ex de Christofer Guzmán, sin piedad contra él: "Es autoritario, caprichoso y manipulador"

Sin embargo, la felicidad no les duraba demasiado y el pasado mes de noviembre era la propia Clara la que aseguraba en 'Los Mejos' de mtmad que su ya ex novio le había sido infiel con Violeta Crespo . Ahora, tras el tenso enfrentamiento de Christofer con Fani Carbajo en el plató de '¡De viernes!' es Clara la que vuelve a hablar del chileno y no precisamente con cariño.

La relaciones públicas ha hablado en exclusiva para 'Socialité' y lo cierto es que no ha parado de lanzarle dardos a su ex novio . Clara no solo ha hablado de las supuestas infidelidades de su relación, si no que además ha asegurado que Christofer también fue desleal a Fani.

"Al principio era cariñoso y dulce, pero cuando se dio cuenta de que me tenía en la palma de su mano empezó a no hablarme, a ser frío y distante. Cuando le dejé me enteré de que me había sido infiel en varias ocasiones. Él cree que siempre lleva razón y le daba igual discutir y ponerse a chillar en público. Yo no entendía por qué Fani le tenía tanta manía pero ahora sí lo comprendo, ¿cómo no iba a estar harto de él si estuvo con él diez veces más que yo? (...) Yo tenía perros y a él no le gustaban, incluso las trataba mal, en alguna ocasión las empujó y me dijo que cuando viviésemos juntos nada de perros, que solo íbamos a tener gatos".