Merchi, que es funcionaria y trabaja en Sevilla, cogió sus vacaciones en estos meses para poder disfrutar de su primera nieta y su pareja, Fernando, no dudó en acompañarla, demostrando lo unidos que están y lo mucho que quiere a su hijastra, a la que conoce desde hace casi dos décadas, pues la relación entre Merchi y Fernando comenzó en 2006 . Ahora que las cosas se han complicado y que la pequeña Alma se encuentra ingresada, el padrastro de Anabel se ha quedado al lado de la influencer y de su madre , demostrando que es un gran apoyo para ambas.

Pese a que llevan juntos 19 años, la pareja no tiene planes de formalizar su relación por lo civil ni de pasar por el altar. Así lo confirmó Merchi después de la boda de su hija con Omar Sánchez en 2021, cuando aseguró que no estaba casada con Fernando y que sus planes no pasaban por darse el 'sí, quiero'. "Hemos tenido suficiente con esta boda", fueron las declaraciones de la sevillana de 63 años a la revista '¡HOLA!'.