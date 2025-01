La que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2020 , reality en el que conoció y se enamoró de Hugo Sierra, ha estado invitada al estreno de la película argentina de Diego Corsini 'Adiós Madrid'. A su paso por la alfombra roja, la exnovia de Finito ha hablado sobre su nueva vida desde que se mudó a la capital . "Estoy feliz. Nos vinimos en octubre. Mi hija está muy contenta y yo también. Aunque estoy todo el rato de aquí para allá. Tengo a mi madre en Canarias y a mis hermanitos. Mi padre está en Argentina. Yo siempre he sido de mundo. Al final, es un cambio que he hecho por trabajo", ha expresado.

"Está todo superbien, sin problemas", ha celebrado la que fuera concursante de la segunda edición de 'GH DÚO'. Pero no ocurre lo mismo entre ellas, pues la relación de Ivana Icardi y Adara Molinero continúa siendo igual de cruda que lo ha sido siempre. "Mi relación con Adara es siempre la misma, pero bueno... También, cuando me entero de que me quita trabajo porque no quiere que esté por el medio, sumado a todo lo que ya tenemos...", se lamenta la influencer.