Bárbara Rey se pronuncia por primera vez sobre Ana Herminia: ''Tiene mucho carácter, domina a mi hijo''

Bárbara Rey se ha sentado por primera vez en el plató de '¡De viernes!'

La vedette ha hablado alto y claro sobre la relación de su hijo, Ángel Cristo con Ana Herminia

Las tajantes palabras de Ana Herminia sobre Bárbara Rey en la casa: "No es mi suegra"

Barbara Rey se ha sentado en el plató de '¡De viernes!', y tras la salida de Ana Herminia de la casa de 'GH DÚO', la vedette se ha pronunciado, por primera vez sobre su nuera, con la que no tiene relación, y también sobre su hijo, Ángel Cristo Jr.

''Es una persona que vosotros sabéis que yo he preferido no nombrarla ni hablar de ella, ella es la que ha hablado de mi, luego me ha acusado en muchas ocasiones de que yo hablo de ella y la verdad es que no he hablado nunca, creo que va a ser la primera vez'', comienza explicando Bárbara.

La vedette cuenta que conoce a su nuera porque estuvo pasando el verano del año 2023 en su casa y revela qué le pareció Ana Herminia: ''Vi que era una mujer que tenía mucho carácter y que incluso dominaba mucho a mi hijo, aunque mi hijo también tiene mucho carácter y le puede plantar cara a ella''.

Por otro lado, deja al margen los problemas que tiene con su hijo y habla de él: ''Ha recibido una muy buena educación, no me estoy apuntando ningún tanto. Es inteligente, tiene un grado de inteligencia bastante alto que tendría que haber utilizado para otro tipo de cosas''.

Bárbara ha opinado sobre la actitud de su hijo tras la polémica en la que se ha visto envuelta Ana Illas dentro de la casa después de acusar a Javier de agresión: ''Se da cuenta de que lo que está haciendo ella es un error tremendo y trata de hacerle ver que lo que ha dicho no corresponde a la realidad y hay que tener en cuenta que ella está dentro de la casa y él sabe todo lo que se ha comentado fuera y no tiene más remedio que sacar la cara por el hecho de que no es cierto lo que ella ha dicho''.