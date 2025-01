Estas palabras sorprenden a algunos colaboradores y es entonces cuando Adara aclara por qué piensa eso sobre el entrenador: "Me utilizó, le di toda me intimidad, todo mi cariño y lo único que quería era eso, estar en un concurso". Pero, ¿qué le ha decepcionado tanto de Álex?: "Ha sido cómo ha mentido, cómo ha tenido esa frialdad... todo", sentencia. Tras esto, Adara calara algunos de las cuestiones que ha tratado Álex en la casa de 'GH DÚO'.

"Me parece repugnante. Además, no dice la verdad. Habla continuamente de que está arrepentido y lo pasó super mal, pero sigue y sigue. Si se quiere desvincular de mí, por qué sigue hablando? Es un trepa. En la televisión se puede estar por méritos propios o pisando a la gente... ya cada uno, elige", nos cuenta Adara. Además, la entrevistada comenta que su ex siempre ha querido rodearse de famosos y cómo eran sus artes para acercarse a unos y otros.