El detalle se ha viralizado en X en las últimas horas. Han sido varias las cuentas, como la del influencer Malbert, que han destacado que la mano izquierda de la influencer cuente con un dedo más, algo que se ha relacionado rápidamente con un posible retoque de la instantánea . "No me salen las cuentas", "¿Por qué tiene seis dedos?" o "¿Le van saliendo dedos por cada hijo o cómo?", "Ostras, qué miedo" o "Esto me ha alegrado el día" son solo algunos de los muchos comentarios en tono de humor que se han dejado ver en redes, bromeando con la relación entre el número de dedos y su amplia descendencia .

Finalmente, la propia Verdeliss ha querido explicar lo sucedido. Lo ha hecho compartiendo la polémica imagen en sus historias de Instagram, y añadiendo un breve texto con los motivos por los que tiene un dedo de más en una de sus manos. "Cuando le pides a la IA de Lightroom que te quite personas, ¡y a cambio te suma dedos! Keep calm, que no soy reptiliana", ha acabado comentando con humor. Su intención inicial era la de eliminar de la imagen a su hija Anne, que no estaba contenta con cómo sale en una imagen muy especial para Irati.