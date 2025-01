El participante de ‘La isla de las tentaciones 8’ y ex de Lucía Sánchez se dio a conocer en el año 2017 en el programa ‘ Mujeres y hombres y viceversa ’, donde estuvo luchando por enamorar a un rostro muy popular de Telecinco.

Manuel González explicó que no se sentía a gusto viéndola besarse con otros “chavales” y quería que le llegara su turno. Por ese motivo, no dudó en lanzarse durante uno de sus encuentros y quiso probar sus labios .

Por aquel entonces no tuvo que hacer cuenta atrás y lo que hizo fue coger carrerilla para lanzarse a la boca de Marta Granero. Fue tal el ímpetu con el que lo hizo, que hasta ella tuvo una reacción inesperada: “ Que me arrancas un labio, eres un animal ”, dijo.

La tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se quedó un poco en shock tras el beso del ahora soltero VIP de ‘La isla de las tentaciones’. Aún así, no dudó en contar qué le había parecido: “ Besa entre lento y fogoso, como una mezcla ”, apuntó.

Ella estaba encantada con el paso que había dado su pretendiente y, aunque no se esperaba que surgiera así, se sintió muy cómoda en la cita: “Me hubiera gustado que fuera más bonito, pero me ha gustado”, declaró.