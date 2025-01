Manuel González está cada vez más cerca de Anita . En el segundo episodio de 'La isla de las tentaciones 8' , el exconcursante de 'GH DÚO' le pidió "un beso bien" a la novia de Montoya, que se negó a dárselo, pero que sí que le invitó a dormir en su habitación, "aunque en el suelo". El ex de Lucía Sánchez le dijo que no dormiría en el suelo y se marchó del cuarto, tras lo cual, ya en el pasillo, miró a cámara y comenzó a hacer una cuenta atrás con los dedos .

"Familia, me paso por aquí porque se está rulando increíble el vídeo de la cuenta atrás, esa épica e histórica cuenta atrás y quiero decir que no está nada preparado, eso es 'ADN Manuel'. Anita no sabe nada, el programa no sabe nada, eso es una cuenta atrás que me marco yo porque verdaderamente sé Ana quiere pasar la noche conmigo y salió redondo como cuando faltan cinco segundos y tiras el balón y entra en la canasta", ha comentado Manuel, explicando así que fue un gesto espontáneo.