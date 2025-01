La última vez que lo veíamos deshacerse en halagos con ella era este mismo domingo en ‘ GH DÚO: el Debate ’, donde afirmó que le debía “muchas cosas” a ella: “Es una persona que me hace mucho más humano”, confesó.

Antes de enamorarse hasta las trancas de la ex de Álex Girona , el exconcursante de ‘Gran Hermano 16’ tuvo un affaire clandestino con una mujer que se hizo muy popular en uno de los realities estrella de Telecinco y que, después, participó en varios.

Hablamos de Bea Retamal, ganadora de ‘GH 17’ y exparticipante de otros programas de telerrealidad como ‘Supervivientes’, ‘Pesadilla en El Paraíso’ o ‘Los vecinos de la casa de al lado’, formato de Mitele PLUS en el que quedó al descubierto su gran secreto.

No fue hasta que él mismo lo desveló cuando conocimos quién era el hombre que ocupaba el corazón de Bea Retamal. Durante una de las galas del reality show de Mitele PLUS , Suso Álvarez rompió su silencio y se sinceró .

“El chico misterioso creo que soy yo. Yo no me siento cómodo hablando de mis intimidades (..) Lo que no sabía era que se estaba enamorando de mí”, afirmó el colaborador de Telecinco antes de dar una declaración bomba.