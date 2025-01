La concursante no podía evitar las lágrimas al pensar en Suso: "Estoy mal, le echo mucho de menos". La que afirmaba que intenta disimularlo para no estar todo el día hablando de él, pero confesaba que está mal. Al que mandaba un mensaje muy directo a través de las cámaras de la casa de Guadalix: "Mi amor, te amo mucho. Eres mi vida, te echo mucho de menos. Que vayas al gimnasio todos los días que si no eres inaguantable, cariño. Eres mi luna, mi sol y mis estrellas".