" Estoy viviendo como las gitanas , no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", indicaba la diseñadora y a raíz de esto cargaban en contra suya voces como la de Lolita Flores, Pitingo o Noemí Salazar , entre otros. A estas se ha unido ahora la de Aguasantas, que no contenta con la rectificación y perdón de Ágatha Ruiz de la Prada , ha explicado lo mal que le han hecho sentir estas palabras con tintes racistas y que se justifiquen como una "inocente frase hecha".

Pese a que Ágatha ha acabado pidiendo disculpas y destacaba que su intención no era "ofender al pueblo gitano", la influencer sí que se ha visto dañada y lo ha dejado claro a través de un comunicado en sus stories de Instagram. "No me importa el perdón de Ágatha Ruiz de la Prada. Gracias a ese comentario me he dado cuenta de lo que sois la mayoría hoy en día", ha manifestado.