Las palabras de Ágatha Ruiz de la Prada en su entrevista en 'Fiesta' han traído cola. Un desafortunado comentario sobre su actual situación personal, en plena mudanza a su nueva casa, ha generado toda una polémica al decir que "vive como una gitana" por el caos que reina en la misma ahora y su falta de recursos. A Lolita Flores o Pitingo se ha unido ahora en su particular queja Noemí Salazar . Así ha sido la reacción de la exconcursante de 'GH VIP' :

" No tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá . Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada. Estoy viviendo como las gitanas", eran las palabras que utilizaba y que provocaban un tsunami de reacciones. Entre ellas la de Noemí Salazar que se mostraba muy molesta a través de sus redes.

Para la exconcursante de 'GH VIP' este comentario no ha pasado desapercibido y ha cargado contra la diseñadora a través de sus historias de Instagram. "Desde ayer tengo mis mensajes directos petados. Creo que decir esto a día de hoy es muy grave ", ha escrito sobre un comentario al que apunta que tiene tintes racistas.

Una respuesta contundente que coincide también con la que ha dado Lolita Flores en sus redes y que otros rostros famosos también le han apoyado. "La verdad, te consideraba una mujer íntegra pero veo que no, Ágatha. Qué decepción. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios", ha manifestado indignada la cantante.