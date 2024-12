Aguasantas se derrumba al contar cómo se presenta su Navidad tras su ruptura con Juan José Peña

Aguasantas reconoce haberlo pasado mal pensando que pasará la Navidad lejos de su familia

Su ruptura con el padre de la hija de Alma Bollo ha marcado también las Fiestas de la exconcursante de 'GH VIP'

Aguasantas Vilches no atraviesa un buen momento personal. Tras su ruptura con Juan José Peña, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha tratado de continuar con su rutina, refugiándose en el trabajo y en los suyos. Esta Navidad no obstante se presenta complicada para la exnovia de Manuel Cortés, que se derrumba explicando que no podrá cenar con su familia en Nochebuena.

Este panorama presenta una Navidad muy diferente para Aguasantas, que está acostumbrada a vivir estas fiestas a lo grande, rodeada de toda su familia, hermanos, sobrinos y primos.

"Somos muchos, hemos sido siempre muchos. Yo no recuerdo ninguna Navidad sin mucha gente. Este año es el primer año que lo vamos a pasar cada uno en un sitio. Mis hermanos están fuera, cada uno en una parte. Mis padres van a estar con la familia de mi padre y yo... como trabajo no me puedo ir tampoco", confiesa a sus seguidores sin llegar a aclarar si se queda sola en Nochebuena y Navidad o si habrá alguien - amigos o algún conocido - con el que pueda sentarse a la mesa esta noche.

A estos planes truncados se le suma su ruptura con el padre de la hija de Alma Bollo, con el que iba a casarse y con el que podría haber ya planeado estas Fiestas, sabiendo que tendrá que trabajar durante el día y que no podrá viajar para reunirse con los suyos. Su ruptura, la cual fue anunciada hace solo unos días a través de un comunicado, también ha marcado los planes de Aguasantas Vilches para esta Navidad.

"Llevo varias semanas pensando en esto, sabiendo que no la vamos a pasar juntos, y la verdad es que lo he pasado mal. Pero bueno, gracias a Dios tenemos todo el año para estar juntos", decía anoche a sus seguidores mientras confesaba y lamentaba no poder estar cerca de su familia en estos días tan especiales.