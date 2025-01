Alejandra Rubio se emociona hablando de Anabel Pantoja: "Está en modo supervivencia"

Por eso, cuando trascendió que la hija de Anabel, Alma, había sido ingresada en el hospital Materno Infantil de Canarias, se sintió muy afectada. Las noticias del delicado estado de salud de Alma le afectaron profundamente: "Me lo he tomado muy personal, como si fuera mío y pensar en lo que está pasando ella...", reflexionaba.

Alejandra hablaba de la conversación que mantuvo con Anabel porque su madre, Terelu Campos, lo comentó en directo y la colaboradora confesaba que hubiera preferido vivirlo en privado: "Yo no hubiera dicho que he cruzado palabra con ella, no por nada, sino porque no es momento ni para eso".