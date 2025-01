Alejandra Rubio vuelve a la televisión tras ser madre: "Me ha cambiado completamente la vida"

Alejandra Rubio se ha recuperado ya tras dar a luz a su primer hijo, Carlo. La colaboradora de 'Vamos a ver' se ha incorporado a su puesto de trabajo, nos confiesa que ser madre le ha cambiado la vida como no podía imaginar y se muestra feliz.

La colaboradora no podía disimular un gesto de felicidad cuando Joaquín Prat le daba la bienvenida al club social del programa. "Estoy muy bien", decía Alejandra y añadía que están "felices" por la llegada de su pequeño.

El presentador le pedía un titular sobre su nueva vida y ella no lo dudaba: "Me ha cambiado la vida completamente. Te lo cuentan y hasta que no lo vives… para mejor, por supuesto".