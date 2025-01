La ex primera dama no acudió ni al funeral de Jimmy Carter ni a la investidura de Donald Trump

Su ausencia en las últimas apariciones de su marido, Barack Obama, ha llamado la atención de propios y extraños

Barack Obama ha sido el único de los expresidentes que ha estado solo en los actos que han dado comienzo al mandato del republicano

Este pasado lunes 20 de enero se han celebrado los actos que dan comienzo al mandato de Donald Trump en su segunda presidencia. Una histórica cita que marcaba el relevo de poderes a la que, como es tradición, han acudido los expresidentes vivos que han residido en la Casa Blanca.

Generalmente estos políticos acuden junto a sus esposas, ex primeras damas, sin embargo, ha llamado especialmente la atención que uno de ellos ha estado solo, sin la compañía de su mujer. Ha sido el caso de Barack Obama, y muchos se han preguntado: ¿Dónde está Michelle Obama?

Su equipo de comunicación ya había anunciado el pasado 14 de enero que la ex primera dama no tenía previsto asistir a estos eventos, sin proporcionar el motivo de su ausencia. "Se ha confirmado la asistencia del ex presidente Barack Obama a la ceremonia inaugural de su 60° aniversario. La ex primera dama Michelle Obama no asistirá a la próxima ceremonia inaugural", señalaba el breve comunicado.

Sin embargo, aquellas palabras que pronunció en 2023 cobran especial sentido ahora. Michelle ha estado presente en cada toma de posesión desde 2008, incluida la primera de Trump en 2017, cuando ella y su esposo abandonaban el Capitolio tras ocho años de carrera presidencial. No fue hasta hace dos años cuando rompió su silencio sobre cómo vivió aquel momento, cuando el republicano prestó juramento.

"Sentarse en ese escenario y ver lo opuesto a lo que representábamos... No había diversidad, no había color en ese escenario", aseguró en el podcast 'The Light Podcast'. "No había ningún reflejo del sentido más amplio de Estados Unidos. Mucha gente me tomó fotografías y decía: 'No estaba de buen humor'. Y no, no lo estaba". Asimismo, afirmó que estuvo llorando durante media hora después de la ceremonia.

Este podría ser uno de los motivos por los que Michelle habría decidido no desplazarse hasta el Capitolio junto a su marido. Pero también podría haber más razones. De hecho, este pasado 20 de enero también estaba marcado en rojo en el calendario de la ex primera dama.

Se celebraba el Día de Martin Luther King, festejando la fecha de nacimiento del activista, el 15 de enero de 1929. Sin embargo, como muchos festivos en Estados Unidos, no es una fecha fija y se celebra cada tercer lunes de enero, en este caso, este pasado 20 de enero.

La propia Michelle escribió, a través de su fundación When We All Vote, que "el legado de servicio del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. siempre me inspira". "Este día espero que te unas a mí y a When We All Vote en honor a la vida y el legado del Dr. King involucrándote en tu comunidad. Ya sea que estés enseñando a estudiantes en tu escuela local o ofreciéndote como voluntario para una causa que te importa, todo ayuda a marcar la diferencia".

La organización de Obama tiene como misión cambiar la cultura en torno al voto y aumentar la participación en todas y cada una de las elecciones ayudando a cerrar la brecha racial y de edad.

Así pues, esta fecha señalada también podría haber afectado en su decisión de no acudir a la investidura de Trump.

Más ausencias y numerosos rumores de crisis

No es la primera vez en lo que va de 2025 que el ex presidente de Estados Unidos asiste a un compromiso en solitario. La ausencia de Michelle ya se hizo notar el pasado 9 de enero, durante el funeral de Jimmy Carter. Tal y como trascendió entonces, se encontraba de vacaciones en Hawái y su equipo atribuyó su ausencia a un conflicto de agenda.

Pese a ello, numerosos medios de comunicación y usuarios de las redes sociales achacaban su 'desaparición' a un posible divorcio entre Barack y Michelle. Rumores que no han tardado de expandirse, incluso mencionando un 'affaire' entre el político y Jennifer Aniston. Especulaciones que la propia actriz desmintió, pero que no ha servido para acallar los rumores de crisis matrimonial.

"Los Obama están pasando por un momento difícil, de eso no hay duda. La atención sobre el 'affaire' de Aniston no se esperaba y Michelle se ha sentido defraudada. La realidad es que, en estos momentos, son más amigos que un matrimonio. La chispa se ha apagado y simplemente están haciendo lo que tienen que hacer", declaró una fuente al medio Radar Online.

Ante el revuelo mediático, el mismo Obama quiso desmontar cualquier rumor, publicando un mensaje y una fotografía en su perfil de las redes sociales el pasado 17 de enero por el 61 cumpleaños de su esposa. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Llenas cada habitación con calidez, sabiduría, humor y gracia, y te ves bien haciéndolo. Soy muy afortunado de poder emprender las aventuras de la vida contigo. ¡Te quiero!", apuntó el ex mandatario.

