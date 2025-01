La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el extentador de Sandra Férriz en 'La isla de las tentaciones' se conocieron hace 7 años, pero su romance no se inició hasta mucho tiempo después. La pareja comenzó su relación a finales del año 2023 y desde entonces han sido inseparables. Ahora, la influencer y el futbolista del Club Deportivo Palencia Cristo Atlético esperan un bebé y han querido confesar si han tomado la decisión de casarse antes de nacer su primer hijo en común.

Tras anunciar su embarazo, los seguidores de la creadora de contenido se preguntan si Jennifer Lara y Rubo Blanco han pasado por el altar. Por este motivo, la creadora de contenido no ha dudado en desvelar si está unida en matrimonio con el futbolista , pese a llevar muy poco tiempo juntos. Un asunto que cobra mayor importancia en estos momentos en los que van a tener un bebe, puesto que legalmente no estar casados podría traer problemas, sobre todo para el padre. ¿Se habrán dado el 'sí, quiero'? ¡Descúbrelo!

Por otro lado, Jennifer Lara y su pareja ponen sobre la mesa todo lo que no se sabe de su relación. "Hemos pasado muchas cosas", confiesa la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', la cual reconoce que cuando conoció a Rubo Blanco ella no quería tener novio. No obstante, el amor terminó atrapándola y la influencer explica lo importante que ha sido el futbolista para ella al regresar a su vida justo en su peor momento.