Se viraliza la reacción de Laura Galera al escuchar a Manu hablar de su boda

"Ella está loquita por él, ¡cómo lo mira!", "Mirada intensa de Laura a Manu", "Laura ha oído boda y se ha emocionado", son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok y que contrastan con aquellos que siguen poniendo en duda los sentimientos de Manu: "Boda dice...", "No se lo cree ni él", "Lo que se hace por fama... No le gustaba nada y se forzaba y ahora habla de boda, cuando se pase el boom le dice chao", "No me creo nada a Manu", "En el altar Manu deja a Laura fijo", "Cuando vea que esa relación no le permite facturar huirá".