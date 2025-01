Su historia fue lo más completa. Sin embargo, hubo algo de lo que no se pronunció. Un capítulo de su vida que prefirió no tocar y que afecta directamente a su pasado antes de tener una relación con la hija de Elena Rodríguez . ¡Lo rescatamos!

En el año 2013, el ahora concursante de ‘ GH DÚO ’ aterrizó en Mediaset España, más concretamente en Telecinco, para buscar el amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, algo de lo que no se pronunció su ‘curva de la vida’ pero que, sin duda, fue un hito muy importante.

Era su primera vez ante las cámaras de televisión, pero se notaba que tenía muchísima seguridad en sí mismo. No tenía complejos y llegaba dispuesto a enamorar a la tronista que reinaba por aquel entonces en el programa del amor, Andrea Ferrari , con la que vivió una etapa llena de altos y bajos.

Ambos tuvieron varias citas ante las cámaras del espacio de Emma García. Sin embargo, ocurrió algo que hizo que todo cambiara. De la noche a la mañana, la tronista empezó a sentir que las cosas no iban del todo bien y que necesitaba tomar una decisión .

Fue durante un encuentro en un restaurante cuando la que reinaba en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ le comunicó cómo se sentía: “Contigo me está costando todo más, no sé si es porque te veo como a un amigo. Contigo me ha faltado el físico, el feeling y la química”, apuntó.