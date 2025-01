Yola Berrocal es ahora la defensora en plató de Álex Ghita y no ha dudado en sacar la cara por él cuando se ha comentado en 'GH DÚO: Límite 48 horas' la visita de Elena Rodríguez a la casa de Guadalix de la Sierra, en la que le advirtió al entrenador personal de que no hablase más de Adara Molinero .

"Yo me acuerdo de un directo en el que empieza a hablar Adara de barbaridades de Álex con su madre al lado. ¿No están hablando ellas de él? Pues sí. Es verdad que Álex puede estar aquí por ser su ex, pero también porque tiene un perfil bueno y porque ellas están hablando de Álex. Qué pena que no tenga aquí a Adara para desmontar las mentiras que dice porque solo miente, fue ella la que comenzó a hablar mal de Álex ; él nunca ha hablado mal de ella, solo dijo que era necesario que en una relación hubiera confianza y que ella no tenía confianza", dijo Yola en defensa del entrenador personal.

"De verdad, no es algo que me ha contado Adara. Es algo que he vivido. Álex empezó diciendo 'no tuvimos un hijo porque yo no quise'. A Adara le sentó fatal y explotó, pero empezó él a contar intimidades. Te puede gustar más o menos Adara, pero eso es así", ha tuiteado la ganadora de 'Supervivientes All Stars'.