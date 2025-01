Adara Molinero está cansada de que Álex Ghita hable de ella y es que su exnovio no ha dejado de mencionarla pese a la petición que le hizo Elena Rodríguez cuando visitó la casa de Guadalix de la Sierra el pasado domingo en compañía de Lucía Sánchez.

Tan harta está de sus referencias y de que hable de su relación y posterior ruptura, que la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compararlo con Miguel Frigenti , con el que rompió su relación de amistad hace unos meses, pero al que le agradece que no la mencione constantemente en 'GH DÚO'.

"Hay una diferencia entre el trepa y Frigenti y es que uno hace su concurso hablando de mí continuamente y Frigenti no me nombra", ha tuiteado la influencer, que en el enfrentamiento que tienen su examigo y su exnovio en la casa se posiciona al lado del periodista, aunque deja claro que sigue sin caerle bien y no quiere retomar su amistad con él cuando termine esta tercera edición de 'GH DÚO'.