El colaborador ha tomado entonces la palabra: "Lo que ha pasado básicamente es que cuando has desconectado se ha dirigido a mí llamándome campeona. El domingo me llamó tóxica. También me ha llamado Peppa Pig, cerda. Le he pedido ya mil veces que no me hable en femenino, que mi género es masculino, pero continuamente, para insultarme, me habla en femenino", ha explicado.