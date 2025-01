Durante el banquete, el estrenado matrimonio se dedicó unas emotivas palabras. "Quiero dar las gracias a mi chica, a mi pequeña Melania. Llevamos seis años juntos y han sido los mejores seis años de mi vida. Tenemos una gran familia", dijo Donald. Melania, por su parte, espetó: "Gracias, esposo mío. Agradezco a Donald Jr. y a Eric sus bellas palabras. Y también a Ivanka y Tiffany por aceptarme. Yo os acepto. Y tengo que felicitar a mi marido por hacer un trabajo tan asombroso. ¡Gracias!", tal y como recogió entonces la revista 'Hello!'. Finalmente estrenaron su baile nupcial con 'The way you look tonight' de Frank Sinatra.