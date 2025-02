Frigenti ha sido una figura central e imprescindible en GH Dúo, proporcionando contenido significativo tanto a nivel de entretenimiento como de estrategia

Alex Ghita ha sido criticado por su falta de coherencia y estrategia, lo que ha llevado a que pierda credibilidad tanto dentro como fuera de la casa

Cuando recordemos la tercera edición de GH Dúo diremos “la edición de Miguel Frigenti”. Esto no es más importante que ganar el concurso, aunque a lo mejor sí. Económicamente es menos rentable, eso sí. Marieta ganó el duelo con el gran protagonista de esta edición, en parte por el previsible apoyo de algunos seguidores de Óscar Landa. Digo previsible porque han demostrado siempre ser igual de mal estrategas que el novio de Miguel Frigenti. Dejar a Marieta en la casa es la peor noticia para el resto de los finalistas porque solamente ella puede arrebatar el maletín a cualquiera, incluidos Maica Benedicto y el propio Óscar.

Hay que ser muy mal estratega para desaprovechar la ocasión de quitar el escollo que supone Marieta de cara a la votación final. Por eso, con muy buen criterio, muchos están pidiendo desde anoche que no se vote por ella y no por Alex Ghita para ser expulsado el próximo martes. La última expulsión se la disputarán ellos dos y Romina Malaspina. Alex tiene en contra a toda la casa, tanto los de un grupo como los de otro. Sin embargo, dejar a Marieta volvería a ser un gran error. Coincido con Frigenti en que el duelo en la final tendría que ser entre Maica y Óscar. Si es así diré que gane el mejor y amén.

Lo importante es que Miguel Frigenti no merecía salir, pero es que tampoco convenía a aquellos que se han colgado la medallita de haberlo conseguido. Era lo que menos le convenía a Óscar Landa por la razón estratégica ya comentada. También porque Miguel ha sido su mayor apoyo, con quien más se ha reído y con más gusto ha alcahueteado. El grupo de conocidos lamentará su salida de la casa. No solo por el cariño que han logrado tenerse, sino porque sin Miguel están perdidos. Lo vimos anoche en unas nominaciones (por así decirlo) caóticas. Menos mal que el martes se abren las votaciones en positivo (ahora sí).

Miguel ha sido el motor de este GH Dúo

Sin Miguel la edición habría estado coja. Coja, manca y medio ciega. Ha sido su alma mater, el gran inspirador de estrategias y también quien más contenido nos ha dado, directa o indirectamente. Sus rivales le deben haber espabilado gracias a sus críticas y sus afines que con su aportación consiguieran que las últimas cuatro expulsiones, antes de la suya, cayeran del otro bando. Aunque personalmente me quedo con sus momentos de risas, sus imitaciones y ese humor que me parece tan necesario en momentos tan inquietantes como los que nos está tocando vivir. Me quedo con eso incluso por encima de lo mucho que me hizo disfrutar aplicando estrategias arriesgadas, pero exitosas.

Frigenti es Gran Hermano en estado puro. Además, creo que ha superado en parte su inseguridad y ese negativismo que tanto daño le hizo en su anterior reality. Ha sido generoso, demostrando un gran ingenio. También inflexible y excesivamente temperamental en ocasiones. Como decía anoche en plató, ha sido él mismo. Igual de intenso que en su casa, del mismo modo que igual de creativo e incansable. Decía Óscar en la anterior edición que es hiperactivo, pero Miguel le ha superado con creces. Admiro en Frigenti que mejore a aquellos que están a su lado. De esa manera ha logrado que Óscar, Maica y, sobre todo, Romina, mostrasen lo mejor de ellos mismos.

Ojalá Frigenti arroje un poco de luz sobre lo que está pasando

No quiero convertir este artículo en una hagiografía porque ni Miguel es un santo ni está muerto. Todo lo contrario, ahora podremos disfrutar del otro Frigenti, aquel al que más acostumbrados estamos. Y nos dará más de una clave para entender esta edición. Espero que nos aclare cómo es posible que Sergio Aguilera y José María Almoguera hayan llegado casi intactos a la final. Igual podrá explicar mejor que yo porqué lo mejor para los intereses de Óscar, también los de Maica, era que anoche se fuera Marieta en lugar de él. Esto sí parece sencillo de entender. Más que el privilegio de Óscar la semana precedente o la mecánica de las nominaciones y posterior votación exprés que tuvieron lugar anoche.

Tras la expulsión de Miguel Frigenti el motivo del resto de la gala era dejar tres nominados para poder hacer el martes próximo una última expulsión votando en negativo. También elegir cuatro finalistas, aunque solamente Sergio lo supiera anoche mismo. José María, Óscar y Maica (los otros tres finalistas) imagino que se enterarán el domingo. Ese día se salvará uno de los nominados que pasará a ser el quinto finalista. Explico todo esto con detalle porque no voy a poder hacer lo mismo con las nominaciones, cuya mecánica no se entendió dentro de la casa, y tampoco fuera. En todo caso, voy a intentar explicar todo lo que pueda, aunque me va a costar un triunfo, pero eso será un poco más adelante.

No le vendería un coche a Alex Ghita

Alex Ghita nos ha engañado a todos, dentro y fuera de la casa. Volvió repescado con la intención de hacer algo distinto a la primera fase de su concurso y repitió exactamente lo mismo. Es decir, volvió a moverse según daba la vuelta el aire o meterse con tirios y troyanos. Solamente innovó en su malogrado intento de carpeta con Maica, seguido del acercamiento a Romina y Marieta. Como dije ayer mismo, Alex ha ido como pollo sin cabeza pretendiendo dar la campanada para terminar tocando los platillos y sin llevar bien el ritmo.

Hay que estar loco para vender un coche a Alex Ghita. Yo, desde luego, no lo haría. Este es el mejor de los baremos para valorar la credibilidad y confianza que despierta una persona como es el preparador físico, quien se ha echado a toda la casa encima. Pudiendo arreglar su imagen del principio, la realidad es que está quedando peor que entonces. Anoche había en la casa dos bandos (conocidos y famosos), entre los cuales estaba Alex, del que renegaban todos. Me parece que su objetivo no es ganar este concurso, cosa que tiene realmente complicado, sino llamar la atención y arañar unos minutos de popularidad.

Observatorio de nominaciones

Anoche pedí ayuda en mis redes sociales por si alguien me podía decir dónde conseguir la guía de interpretación de la gala de anoche. Después de unas nominaciones indescifrables pensé que muchos se habrían equivocado en la votación exprés porque Carlos Sobera afirmó que el expulsado se convertiría en cuarto finalista. En ese momento no tuve claro si cortarme las venas o dejármelas crecer. Por suerte aclaró inmediatamente que sería finalista el salvado, es decir, quien tuviera menos votos para la próxima (y última) expulsión. Esa fue Maica, que todavía sigue arrepintiéndose de su error en las nominaciones.

Tenían que explotar globos como si dieran votos. Cada uno partía con cinco globos y quien se quedase sin ninguno iría a la sala de expulsión. Hicieron varias rondas las cuales estaban nominados Alex Ghita y Marieta. Entonces Carlos Sobera les indicó que quien quedase con un solo globo sería el siguiente finalista. Y ahí vino el lío. Óscar tenía tres globos y era el turno de Maica. Ella pensó que dejando con un globo a su amigo lo hacía finalista, pero no era eso. En realidad, la mecánica era que quien fuera el último en tener globos sin explotar (uno o varios) era el primer finalista.

Este fue Sergio, que a su vez tenía el privilegio de poder elegir al segundo finalista entre los tres que no estaban nominados, es decir, Óscar, Maica y José María. Eligió a este último, porque estrategia aparte es su amigo. Quedaban Óscar y Maica. Entre ellos, los nominados tenían la suerte de elegir al cuarto nominado, por lo que el otro también sería finalista. Eligieron a Maica por unanimidad, se supone que por ser más fuerte (¿?). Había ya cuatro nominados y lo que pasó después está explicado. Casi nadie se enteró de nada. Me temo que ahora volverán a cagarla los mismos y expulsarán a Alex o, en el peor de los casos a Romina; cuando es Marieta quien debe ser expulsada si se quiere que Óscar y Maica tengan opción de ganar.

Moleskine del gato

La expulsión se resolvió con los siguientes porcentajes: 57 % y 43 %. Son 14 puntos de diferencia, lo cual es mucho más de lo esperado. Si digo la verdad, esperaba que saliera Marieta, pero con menos diferencia aún así. La división del voto no ha sido la principal razón, sino parte de los seguidores de Óscar, que decidieron tirar piedras contra su propio tejado.