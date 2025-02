El presentador Frank Blanco puntualiza que se entiende que todas sus afirmaciones las da siempre manteniendo la presunción de inocencia, sobre todo por su declaración "un presunto delito, cada vez menos presunto", a lo que el abogado responde: "Siempre es presunta la participación en todo, lo que yo quiero decir es que la línea de investigación la van cercando, no que vulneremos su derecho constitucional".

"Sí, puede hacerlo", responde. Hasta el momento, el juez de instrucción nº 3 de Las Palmas no ha adoptado la medida cautelar de retirar a la niña de los padres porque no se había observado un posible episodio de maltrato. Sin embargo, esto podría cambiar según la información a la que está teniendo acceso Jesús Bethencourt: "Si estos nuevos informes, y en ese sentido desconozco yo si traen una nueva conclusión, dijeran que hay posibles episodios que ya pasaron de malos tratos, que no hablamos de un episodio aislado, o que hay un riesgo de que vuelvan a suceder episodios, las medidas cautelares cambiarán de sentido".