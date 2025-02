Maica se salva finalmente y Álex Ghita, Marieta y Romina conforman la lista de nominados

Sergio hace uso de su poder como inmune y primer finalista y escoge a José María como segundo finalista: así se han elegido al tercer y cuarto finalista

Marieta desvela las amorosas palabras que le dijo Álex Ghita a María 'La Jerezana' cuando todavía esta era concursante

Unas nominaciones "insólitas", "punzantes" y "explosivas" han tenido lugar durante la última gala de 'GH DÚO'. Y es que se ha tratado de, nada más y nada menos que de las últimas nominaciones de esta tercera edición. En el mítico salón de la casa, una mesa con globos esperaba a los concursantes con el objetivo de que estos "desinflasen el sueño de sus compañeros". Después de pinchar cada uno los globos que elegían (dos por cada concursante) y dar sus razones, se han levantado ya sabiendo quiénes eran los últimos nominados de la edición y los primeros finalistas. Estas nominaciones llegaban tras la expulsión de Miguel Frigenti de la casa por decisión de la audiencia.

Álex Ghita, Marieta y Romina son los últimos nominados de esta edición y los cuatro primeros finalistas de 'GH DÚO' son Sergio, José María Almoguera, Óscar y Maica.

El Súper entraba en escena para comunicarle a los concursantes -que se encontraban en el confesionario- que debían entrar primero dos concursantes, luego otros dos y así sucesivamente, pero de diferente bando. "Esto me da susto, tan oscuro", decía Sergio al entrar al salón, que entraba el primero junto a Óscar. Al entrar, cada 'pareja' se sentaba en sitios que estaban numerados. Posteriormente entraban Romina y Marieta y, por último, Maica, José María Almoguera y Álex Ghita.

Así han sido las nominaciones

Carlos Sobera les informaba que debían de ir uno por uno ir pinchando con punzones un total de hasta dos globos en función de la persona o personas que querían ver fuera de la casa.

Romina: Pincho dos globos a Álex Ghita por haber intentado boicotear a Maica con un falso carpetazo. Tuvimos una discusión muy fuerte ayer. Además, es uno de los concursantes de la repesca. Muchos de los que hay aquí merecen más seguir que él.

Marieta: Pincho dos globos a Álex Ghita. Mi explicación va un poco con lo que ha dicho Romina. Es repescado y tiene muchísima más información que nosotros. No me gusta su forma de defenderse. Tiene que defenderse con cosas de la convivencia y no con lo personal.

Álex Ghita: Pincho dos globos a Romina por razones sencillas. Le di muchas oportunidades en el concurso y veo que es imposible. No me creo absolutamente nada de ella, habría explotado más pero no puedo.

José María Almoguera: Pincho un globo a Álex Ghita y otro a Romina. Creo que Álex ha pasado ciertos límites con los compañeros de la casa. Le veo que solo busca una estrategia, no le interesa a nadie de los que estamos aquí. Ha tenido imperdonables faltas de respeto. Se está pasando. El de Romina lo he pinchado por descarte, no quería pinchar ninguno de los demás.

Tras esta última nominación, Álex Ghita era el primer nominado de la gala y se dirigía a la sala de expulsión, antes de que comenzase la segunda ronda de estas "punzantes" nominaciones.

Óscar: Pincho dos globos a Marieta porque le veo más fuerte que otros compañeros, con perdón de mis compañeros.

Maica: Pincho dos globos a Marieta. Lo siento mucho, porque no quería nominarte. Pero pienso que eres una gran concursante, fuera tienes mucho apoyo. Y uno de los sueños de Álex era salir contigo a la palestra. No tengo nada en su contra.

Sergio: Pincho un globo a Romina y otro globo a Óscar. Romina, porque creo que está enamorada. No tengo ningún problema con ella. Y a Óscar porque si sale nominado, creo que nos puede ayudar. Los dos son por estrategia.

Marieta era la siguiente nominada y se iba directa a la sala de expulsión, donde se reencontraba con Álex Ghita.

Romina: Pincho un globo a Marieta y otro a José María. No tengo nada en su contra, mi relación mejoró mucho con ellos. Mi deseo es que salga Álex Ghita de la casa.

José María Almoguera: Pincho uno a Óscar y otro a Romina. La única razón es que el de Maica y el de Sergio no quería pincharlos. Óscar, te veo el más fuerte de todos y sé que no te vas a quedar con ninguno.

Romina era la tercera nominada y se unía a Marieta y Álex Ghita, saliendo así a la palestra.

Sergio hace uso de su poder como finalista

Por último, solo quedaban cuatro concursantes en la mesa. Carlos Sobera entraba en directo para comunicarles que el que se quedase de ellos "con el último globo sin explotar" sería inmune y eso se traducía en que se proclamaría como primer finalista. Sergio iba a ser finalmente el primer finalista, quedando su último globo por explotar. "Sergio, te tenemos que felicitar en nombre de toda España porque eres inmune", le comunicaba Carlos Sobera al concursante, después de que este pinchase los globos de Maica.

"Estoy muy feliz. Entré aquí un poco asustado por el tema de estar encerrado... no me esperaba llegar hasta aquí. Me siento cómodo con mis compañeros. Creo que soy muy buen hermano. Estoy feliz y contento", señalaba Sergio, emocionadísimo, para añadir que se lo merece tanto él como sus compañeros. "Estoy siendo auténtico, con mis virtudes y defectos", subrayaba.

Además, Carlos Sobera le comunicaba que no sería el único finalista de la noche. Un poder como inmune le otorgaba la posibilidad de elegir entre Óscar, José María Almoguera y Maica al segundo finalista de 'GH DÚO'. "Elijo a José María Almoguera, sin duda", indicaba. Posteriormente, se reencontraba con el hijo de Carmen Borrego en el salón de 'GH DÚO'.

Maica se une a la lista de nominados

Posteriormente, los tres nominados Álex Ghita, Romina y Marieta debían elegir -entre Maica y Óscar- quién se unía a ellos a la lista de nominados, mientras que el otro se uniría a la lista de finalistas. Finalmente, escogerían a Maica, conformando así la lista de los cuatro últimos nominados de esta edición de 'GH DÚO' y Óscar uniéndose a la de finalistas. "Hay que mover esto un poco", señalaba Marieta, argumentando el por qué de su decisión.

Un inesperado giro de guion