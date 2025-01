En su vídeo, la hija del escultor Edu Pérez-Cabrero muestra que en su piso hay una terraza con un gran sofá y que en el interior cuenta con cocina, salón unido al comedor, habitación principal, dormitorio y un vestidor al que no se puede acceder si uno no se agacha. Ella va narrando los cambios que hizo en el apartamento con mucho entusiasmo, como que tuvo que acortar las patas de la mesa para que cupiera y es que su piso es un ático en forma de buhardilla y se aprecia perfectamente que se encuentra en la esquina de un edificio con tejado a dos aguas.