Antonio Rossi, colaborador del programa, ha desmentido parcialmente los hechos: "Es contra una empresa, contra una sociedad, no hay persona física", ha sostenido, afirmando que, como tal, a Isabel Pantoja no le ha denunciado nadie. Además, el colaborador, ha explicado como ocurrieron los acontecimientos: "En el momento en el que se estaba negociando la cantidad que se tenía que devolver, apareció este señor en televisión enseñando un contrato de otra persona, diciendo que iba a por todas, que reclamaba y que no le querían pagar. En ese momento, se rompió la negociación porque apareció una de las partes en televisión, por lo que dijeron que se veían en los tribunales. Se han contrademandado y el mismo día es la vista de uno y la vista del otro".