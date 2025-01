Luis no ha sido el único que ha tenido que enfrentarse a rumores de infidelidad, sino que la sobra de la duda planea también sobre Nerea . Después de que hablasen cara a cara de la supuesta deslealtad de él , el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ estalla contra su novia por sus encuentros con Adrián Creus . Tras salir a la luz todos los momentos que han compartido, haciendo evidente su estrecha relación, y las especulaciones que ha habido a su alrededor, el madrileño no puede más y acaba explotando.

Nerea llegaba al canal de Fani Carbajo, ‘A pesar de todo’, para contar toda la verdad sobre las pruebas que había recibido de la supuesta amante de su novio ; sin embargo, al poner las cartas sobre la mesa y tratar el problema de frente, se han abierto otras heridas que podrían hacer más que evidente la crisis que atraviesan. Luis no ha podido aguantar su enfado al hablar de los rumores sobre el posible idilio de su novia con su excompañero de reality. “Hemos tenido problemas por ciertas situaciones” , explica y, de manera irónica, añade: “Soy muy celoso, eso es lo que pasa”.

Pero Nerea no se ha quedado callada y la pareja ha comenzado un cruce de acusaciones. La madrileña no se ha mordido la lengua al responder a su novio y le ha instado a que cuente su versión de los hechos. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ está cansada de insinuaciones y quiere que Luis confiese todo lo que se le pasa por la cabeza: “Él no se lleva bien con Adrián”.