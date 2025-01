Tras contar su versión de la historia y ponerse en contacto con la supuesta amante de su novio para descubrir toda la verdad, Nerea ha puesto sobre la mesa todos los indicios que le hacen desconfiar de su pareja. “Si esta chica no me lo llega a decir, tú no me cuentas nada”, asegura la de Alcorcón y le pide explicaciones por su falta de sinceridad en un principio. La joven, de 20 años, está dispuesta a llegar a la verdad y no ha dudado en someter a un intenso interrogatorio a su novio. “La chica dice que subió a su casa y se acostaron”, le cuenta a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.