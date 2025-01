Tal y como hemos conocido hace unos instantes en ' TardeAR ', Lomana asegura que no quiere tener ningún vínculo ni con ella ni con su pareja, a la que contraataca a su vez. "Por favor, de esa persona no quiero que me habléis. No quiero ver mi nombre unido a semejantes fantoches como son ella y su novio", asegura a este programa.

Además, califica de " tonterías " las últimas declaraciones de Ruiz de la Prada y cree que no tuvo buenas formas a la hora de pedir perdón por la repercusión que tuvieron sus palabras sobre la comunidad gitana. " Patético . Esa manera de querer disculparse... no dice más que tonterías . Pero bueno está en su perfecto derecho, que haga lo que quiera ", añade.

Carmen Lomana también ha querido compartir su reacción al escuchar a la diseñadora en '¡De Viernes!' intentando zanjar la polémica. Ágatha Ruiz de la Prada aseguró que su novio intentó defenderla , pese a que ella misma asegura que no lo necesita y pese a las acusaciones que vertió contra Lolita. Recordemos además que Díaz-Patón también dio tensión al asunto cuando dijo que "tenemos la piel muy fina" y que su novia no debió disculparse.

"Que no diga que yo he querido "buitrear", no sé qué palabra es esa. Tiene unos novios que son desecho de tinta para mí. No dice una verdad. No dice más que tonterías", ha compartido a 'TardeAR' la empresaria.