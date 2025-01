Esta nueva oportunidad del matrimonio no solo ha llenado de felicidad a su familia y a sus followers, sino también a su círculo más cercano. Así se lo ha hecho saber Ana Antic , estilista y amiga de la empresaria italiana, que ha compartido el siguiente mensaje en sus redes: "El amor siempre triunfa @alicecampello & @alvaromorata. Os merecéis toda la felicidad del mundo ". Su historia de Instagram ha emocionado tanto a Alice que no ha dudado en repostearlo en sus stories.

También después de que la creadora de contenido desvelara que no cerraba las puertas a su reconciliación. "No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él... Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien", señaló entonces.