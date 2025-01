Unas imágenes que llamaban especialmente la atención ya que pocos días antes la influencer italiana confirmaba que no cerraba las puertas a retomar su relación. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él... Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien", señaló entonces.