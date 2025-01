La malagueña está tratando de encontrar un equilibrio entre las obligaciones del trabajo y el pasar el máximo tiempo de calidad junto a los suyos . Azahara Luque ha reconocido que no siempre se puede vivir al ritmo que a una le gustaría, pero cada vez es más consciente de lo que es de verdad importante y lo rápido que pasar el tiempo cuando uno tiene hijos.

Azahara Luque ha dado un respuesta con la que no cierra la posibilidad a ampliar su familia junto a Juanma Furio y a que es un pensamiento que ambos han hablado en alguna que otra ocasión. "No os voy a engañar he pensado muchas veces en tener un tercer hij@, sobre todo cuando tengo alguno cerca", ha expresado recalcando que sí que tiene instinto maternal y se ve en esa situación.