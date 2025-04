"Aunque me los veáis así, se me ha migrado el ácido por un lado y eso hace que me aumente aun más el complejo que tengo yo de este lado de la cara". Un complejo que, según ha confesado la influencer, aumenta debido a la forma de su nariz, que acentúa el "temido efecto morro pato" , también conocido como 'boca de pato', y que se refiere a una deformación en los labios provocada por algunos procedimientos estéticos.

" Era una cosa que llevaba mucho tiempo queriendo hacer , pero me daba mucho miedo porque me han dicho que duele muchísimo", ha reconocido Naomi durante el vídeo, poco antes de mostrar el proceso de eliminación del relleno. Consciente de los efectos inmediatos del tratamiento , la exconcursante de 'GH VIP' también ha querido advertir a sus seguidores sobre el aspecto que tendrá durante los primeros días.

"Tengo que estar 15 días sin labios y yo no estoy sin labios desde que era adolescente , que tenía el morro super mega fino, así que voy a ser un cuadro durante 15 días", ha comentado entre risas. Con el tratamiento ya realizado y nada más salir de la consulta, Naomi ha enseñado el resultado a su novio, que no ha podido evitar la risa al ver los labios de Naomi hinchados por los efectos secundarios de la hialuronidasa, una enzima utilizada para disolver el ácido hialurónico.

Con los efectos secundarios del tratamiento ya pasados, Naomi ha enseñado el impactante resultado final de sus labios: "Me veo tan tan tan mal" , ha confesado en un primer momento. Un pensamiento que ha cambiado con el paso de las horas, ya que, poco a poco, la influencer se ha acostumbrado a su nueva imagen e incluso ha admitido que está planteándose no volver a realizarse un aumento de labios:

"La verdad es que a ratos me gusta y a ratos me veo horrible… en principio en 20 días me los vuelvo a poner bien… pero, ¿y si no?", ha escrito Naomi Asensi en su post, sembrando la duda entre sus seguidores.