"Estoy enfadada porque hoy he ido a la Sanidad Pública a comenzar mi tratamiento contra el cáncer - tengo linfoma de Hodking en estadio cuatro - y, en un inicio, pensaba que sería más bajo y que tendría mucha más esperanza de vida. En el médico me han dicho que existe un fármaco, que se puede añadir a la quimioterapia, llamado Rituximab que no entra en la Seguridad Social. Antes si la financiaban, pero ahora ya no. ¿Y qué hace el Rituximab? Aumenta la esperanza de vida entre un 10% y un 20%", ha comenzado a explicar.

"Y yo me pregunto - continúa -, ¿cómo puede ser que se estén dando 400 euros para el abono cultural o pagando viajes de estudios al extranjero - que yo no digo que no sean importantes - y esto no? Creo que se debía dar prioridad a la sanidad y a las cosas que sean de vida o muerte. Gracias a Dios mi madre me tiene dentro de su seguro de la sanidad privada y me voy a poder tratar con este medicamento especial, porque ahí sí que se cubre. Pero, todas las personas que pagan sus impuestos y que no tienen dinero para pagarse un seguro privado, ¿tienen menos posibilidades de vivir que yo? El dinero de los impuestos debería invertirse en cosas necesarias", ha sentenciado en su último vídeo de TikTok.